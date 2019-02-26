جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل تتبنى 70 موهوبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الجبيل

اختتمت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس الأول برنامج (إثراء موهبة) الإثرائي الذي نفذ على مدى 5 أيام بمقر الكلية بالجبيل.

وذكرت عميدة كلية العلوم والدراسات الإنسانية الدكتورة دلال الشنقيطي أن هدف البرنامج تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات الموهوبات بالصف الأول الثانوي بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د دلال التميمي، ونخبة من قيادات التعليم العام وأمهات الطالبات الموهوبات.

وأضافت أن البرنامج الموجه لنخبة مختارة من الطالبات الموهوبات في مدارس التعليم العام واللاتي يصل عددهن إلى 70 طالبة في مدينة الجبيل الصناعية هو ضمن البرامج التنموية المستدامة التي تعنى بالموهبة والموهوبين يصاحبه معرض إثرائي يلقي الضوء على آخر المستجدات في علم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحاسب الآلي، إضافة لأركان تعنى باستخدام مقاييس مقننة لتحديد نوع ذكاء الطالبات الموهوبات، كما يعرض المعرض عددا من أعمال موهوبات الكلية في الرسم والخط وعلم الورق المعروف «بالأوريجانو».