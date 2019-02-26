تحذير من تناول منتجات حبوب إفطار خالية من الجلوتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المرضى الذين يعانون من مرض «السيلياك» أو من حساسية الجلوتين، من شراء أو استهلاك عدد من منتجات حبوب الإفطار الخالية من الجلوتين للعلامة التجارية (EnviroKidz) المنتجة بواسطة شركة (Nature’s Path Foods) بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتجاوز محتوى الجلوتين الحد المسموح به في اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بالأغذية الخالية من الجلوتين (2012/1021GSO ).
وأشارت إلى أن تناول الجلوتين من قبل الأشخاص المصابين بمرض السيلياك أو يعانون من حساسية الجلوتين قد يؤدي إلى بعض الأعراض المعوية مثل آلام البطن، الانتفاخ، الإسهال، الإمساك، طفح الجلد والصداع، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى اضطراب النظام المناعي، مما يسبب الاحتقان وصعوبات في التنفس وأعراض أخرى.
المنتجات المحذر منها:
المنتج الأول
Choco Chimps
المنتج الثاني
Gorilla Munch
المنتج الثالث
Jungle Munch
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