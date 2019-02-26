إزالة 10 مصانع عشوائية لتدوير الزيوت وصناعة الإسفنج في الخمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة مراقبة أنشطة إعادة التدوير بالإدارة العامة للرقابة البيئية بمشاركة بلدية الجنوب الفرعية 10 مصانع عشوائية تمارس نشاط إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وتصنيع البتروكيماويات والإسفنج والزجاج من قبل عمالة مخالفة، وذلك على مساحة تقدر بأكثر من 46 ألف متر مربع بحي الخمرة جنوب المحافظة.

وشملت أعمال الإزالة خمسة مصانع للزيوت، وثلاثة مصانع للبتروكيماويات، ومصنعا للإسفنج، ومصنعا للزجاج، كما أتلفت الأمانة خلال المداهمة نحو 3 أطنان من الإسفنج وأكثر من 90 ألف لتر من الزيوت المستعملة، وكميات من البتروكيماويات المعبأة في براميل وخزانات لأعمال التدوير والتصنيع، حيث تعمل هذه المواقع على ممارسة أنشطة صناعية بطرق غير نظامية، مما يتسبب في آثار صحية وبيئية جراء تلك العمليات العشوائية في مواقع مخالفة.