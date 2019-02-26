وظائف على برنامج التشغيل الذاتي بالمدينة الطبية بجامعة القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي على أن يجري استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للجامعة لمدة 10 أيام.
وأشارت الجامعة إلى الوظائف التي تحتاجها في المجال الطبي، وهي «طبيب استشاري عناية مركزة - طب التخدير، وطبيب نائب أول / نائب عناية مركزة - طب التخدير»، إضافة إلى الوظائف الصحية «صيدلي، وأخصائي غير طبيب تمريض، وأخصائي غير طبيب علاج تنفسي، وأخصائي غير طبيب أشعة - تصوير طبي، وأخصائي غير طبيب مختبرات طبية، وأخصائي غير طبيب أجهزة طبية»، كما أعلنت عن حاجتها لعدد من الوظائف الإدارية والهندسية «أخصائي مركز بيانات، ومهندس شبكات واتصالات».ووضعت الجامعة عبر موقعها الالكتروني شروطا لشغل جميع الوظائف المعلن عنها.
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