مناقشة جودة مخرجات التعليم في المدارس الأهلية والأجنبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الدمام

نظمت وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالتعاون مع شركة تطوير القابضة، وشركة رواد المعرفة أمس فعاليات اللقاء التعريفي ببرنامج الجودة في مدارس التعليم الأهلي والأجنبي، بحضور مدير عام التعليم الأهلي بوزارة التعليم محمد العتيبي، وذلك بقاعة الأندلس بالدمام.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن التعليم الأهلي والأجنبي يعد رديفا للتعليم الحكومي، من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية المتميزة في الميدان التعليمي، خاصة أن كليهما يلقيان دعما غير محدود من قبل الحكومة، الأمر الذي يلقي على عاتقنا جميعا مسؤولية أكبر للنهوض بجودة قطاع التعليم.

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من جهته أوضح مدير عام التعليم الأهلي بالوزارة محمد العتيبي خلال اللقاء أن برنامج الجودة في مدارس التعليم الأهلي والأجنبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج النوعية التي تتبناها وكالة الوزارة للتعليم الأهلي، وذلك ضمن خارطة التطوير التي ترسم الوكالة ملامحها، مؤكدا أنهم يعولون كثيرا لإحداث نقلة نوعية في مخرجات التعليم الأهلي على تطبيق البرنامج العام الدراسي المقبل.

من جانبه استعرض مشرف عام الجودة بوكالة التعليم الأهلي بالوزارة الدكتور ماجد السعيد خلال البرنامج حزمة من المحاور، يأتي في مقدمتها التعريف بنظام الجودة في التعليم الأهلي الذي سيوفر من خلاله قاعدة بيانات، وكذلك تصنيف المدارس الأهلية.

وتناول الدكتور السعيد أبرز منافع المشروع للتعليم الأهلي في المملكة الذي سيسهم في امتلاك وكالة التعليم الأهلي لمنظومة متكاملة لتقييم أداء المدارس الأهلية في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة، إضافة لتحفيز المدارس على تجويد أدائها من خلال تمليكها أدوات الجودة وممارستها.