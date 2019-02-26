، ترقية "الشمراني" للمرتبة الـ 14 مديرًا عامًا للشؤون الإدارية والمالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس جامعة بيشة بجلسته السادسة والتي عقدت أخيرًا برئاسة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي على ترقية سعد بن عبدالله الشمراني على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، بالمرتبة الرابعة عشرة.

وأعرب "الشمراني" عن شكره وتقديره لمدير الجامعة على هذه الثقة ولكل مسؤولي الجامعة، مؤكدًا أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عزها ومجدها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-.



ويعد "الشمراني" من الكفاءات والقيادات المتميزة والناجحة.