، تغيّر لون وشكل الأظافر مؤشر على الإصابة بالأمراض .. تعرّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعضها بسيط لا يُذكر ومنها الخطير الذي يستوجب زيارة الطبيب

أكد المختصون أن تغير لون أظافر اليدين والقدمين وشكلهما يعد من عوارض الإصابة بأمراض معينة، بعضها بسيط لا يُذكر وبعضها خطر يستوجب زيارة الطبيب.

وفي هذا السياق، أوضح تقرير على موقع إذاعة صوت ألمانيا " دويتشه فيله"، إن لكل شيء علاماته وعوارضه في أجسامنا، ومن العلامات التي لا يتنبه لها كثيرون البقع البيضاء على الأظافر، وحين يُسأل المرء عن سبب ذلك في محيطه الاجتماعي، غالبًا ما يكون الجواب هو نقص الكالسيوم أو مواد غذائية أساسية. فيسارع المرء إلى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات دون حاجة فعلية إلى ذلك في بعض الحالات، لكن المختصون يرون أن هذا من الأخطاء الشائعة.

البقع البيضاء غير ضارة

ذكر موقع "فيلت دير فوندر" الألماني، أن البقع البيضاء عادة ما تتسبب من خلال الإصابات التي نتعرض لها، فمن خلال تجميل الأظافر الخاطئ أو آثار الصدمات تحدث شقوقًا صغيرة في لوح الأظافر، وحين لا تلتئم هذه التشققات بشكل تام، تنحبس فقاعات هوائية صغيرة، فتبدو كبقع فاتحة اللون، وهي بالتالي غير ضارة وتختفي بالتئام الشقوق بمرور الوقت.

وحين تظهر بقع صفراء اللون على الأظافر فإن ذلك علامة على إصابتها بالفطريات، فيما تنتج البقع الداكنة عن الكدمات العنيفة، لكن إذا ما بقيت هذه البقع في مكانها لفترة طويلة دون أن يتغير مكانها على الأظافر، فإن الأمر يصبح خطيرًا، إذ يمكن أن يشير ذلك في أسوأ الحالات إلى الإصابة بسرطان الجلد؟

الأظافر الهشة

يمكن أن يشير تغير ألوان أظافر اليدين والقدمين إلى بعض الأمراض، فأولئك الذين يعانون بسبب نقص الحديد والزنك وفيتامين بي، تصبح أظافرهم هشة وسريعة الكسر.

وكذلك يعد شكل الأظافر مؤشرًا للإصابة بالمرض، فعلى سبيل المثال تقوس الأظافر يعد من العلامات على الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية أو الكبد.

وتبقى النصيحة بأن تزور الطبيب في حال ملاحظتك لبقع غير غريبة على الأظفار ولا تختفي على الرغم من مرور فترة طويلة.