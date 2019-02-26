، "تقاعد جازن" تقيم عددًا من الفعاليات بالتعاون مع هيئة الرياضة.. الجمعة القادمة ،

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تعتزم المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان، إقامة عددٍ من الأنشطة والفعاليات مساء يوم الجمعة المقبل ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.
وتتضمن الفعاليات، معرضًا لمساكن المؤسسة العامة للتقاعد، وعددًا من الأنشطة المصاحبة، كركن خاص للرسم الحر، وركن لجمعية الإحسان الطبية، كما تشتمل المناسبة على برنامج ثقافي وترفيهي، وقد رصدت الجهة المنظمة عددًا من الجوائز القيمة للمشاركين والحضور.
وتُقام فعالية رياضية تحت شعار (صحتك في مشيك) بمشاركة فريق من هايكنج السعودية، حيث حددت المؤسسة مسار البرنامج، على امتداد الكورنيش الشمالي بمدينة جازان، لمسافة تقدر بنحو ٣ كم، تكون فيه نقطة الانطلاق من بداية الكورنيش، ومسار على امتداد الساحل، ثم العودة لنقطة الانطلاق.
وتهدف هذه الفعالية إلى التشجيع على ممارسة الرياضة، والتعريف بالفوائد الصحية لرياضة المشي، وقد وجهت المؤسسة الدعوة للجميع للحضور والمشاركة، وخصوصًا المتقاعدين وكبار السن.
يُذكر أن عددًا من الجهات الحكومية والأهلية تشارك في المناسبة، وتشرف الهيئة العامة للرياضة على البرنامج الرياضي، حيث تُسهم بحكام ومدربين، لشرح طريقة وآلية المشي الصحي، كما يشارك في البرنامج هايكنج السعودية لتقديم نماذج وخبرات وتجارب مميزة لأعضاء الهايكنج في رياضة المشي.
"تقاعد جازن" تقيم عددًا من الفعاليات بالتعاون مع هيئة الرياضة.. الجمعة القادمةعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-02-26
تعتزم المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان، إقامة عددٍ من الأنشطة والفعاليات مساء يوم الجمعة المقبل ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.
وتتضمن الفعاليات، معرضًا لمساكن المؤسسة العامة للتقاعد، وعددًا من الأنشطة المصاحبة، كركن خاص للرسم الحر، وركن لجمعية الإحسان الطبية، كما تشتمل المناسبة على برنامج ثقافي وترفيهي، وقد رصدت الجهة المنظمة عددًا من الجوائز القيمة للمشاركين والحضور.
وتُقام فعالية رياضية تحت شعار (صحتك في مشيك) بمشاركة فريق من هايكنج السعودية، حيث حددت المؤسسة مسار البرنامج، على امتداد الكورنيش الشمالي بمدينة جازان، لمسافة تقدر بنحو ٣ كم، تكون فيه نقطة الانطلاق من بداية الكورنيش، ومسار على امتداد الساحل، ثم العودة لنقطة الانطلاق.
وتهدف هذه الفعالية إلى التشجيع على ممارسة الرياضة، والتعريف بالفوائد الصحية لرياضة المشي، وقد وجهت المؤسسة الدعوة للجميع للحضور والمشاركة، وخصوصًا المتقاعدين وكبار السن.
يُذكر أن عددًا من الجهات الحكومية والأهلية تشارك في المناسبة، وتشرف الهيئة العامة للرياضة على البرنامج الرياضي، حيث تُسهم بحكام ومدربين، لشرح طريقة وآلية المشي الصحي، كما يشارك في البرنامج هايكنج السعودية لتقديم نماذج وخبرات وتجارب مميزة لأعضاء الهايكنج في رياضة المشي.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
01:48 AM
تقيم فعالية "صحتك في مشيك" بمشاركة "هايكنج السعودية" على امتداد الساحل
تعتزم المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان، إقامة عددٍ من الأنشطة والفعاليات مساء يوم الجمعة المقبل ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.
وتتضمن الفعاليات، معرضًا لمساكن المؤسسة العامة للتقاعد، وعددًا من الأنشطة المصاحبة، كركن خاص للرسم الحر، وركن لجمعية الإحسان الطبية، كما تشتمل المناسبة على برنامج ثقافي وترفيهي، وقد رصدت الجهة المنظمة عددًا من الجوائز القيمة للمشاركين والحضور.
وتُقام فعالية رياضية تحت شعار (صحتك في مشيك) بمشاركة فريق من هايكنج السعودية، حيث حددت المؤسسة مسار البرنامج، على امتداد الكورنيش الشمالي بمدينة جازان، لمسافة تقدر بنحو ٣ كم، تكون فيه نقطة الانطلاق من بداية الكورنيش، ومسار على امتداد الساحل، ثم العودة لنقطة الانطلاق.
وتهدف هذه الفعالية إلى التشجيع على ممارسة الرياضة، والتعريف بالفوائد الصحية لرياضة المشي، وقد وجهت المؤسسة الدعوة للجميع للحضور والمشاركة، وخصوصًا المتقاعدين وكبار السن.
يُذكر أن عددًا من الجهات الحكومية والأهلية تشارك في المناسبة، وتشرف الهيئة العامة للرياضة على البرنامج الرياضي، حيث تُسهم بحكام ومدربين، لشرح طريقة وآلية المشي الصحي، كما يشارك في البرنامج هايكنج السعودية لتقديم نماذج وخبرات وتجارب مميزة لأعضاء الهايكنج في رياضة المشي.
، "تقاعد جازن" تقيم عددًا من الفعاليات بالتعاون مع هيئة الرياضة.. الجمعة القادمة ،
المصدر : الخليج 365
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