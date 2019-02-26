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قُتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجُرح آخرون، في غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم، شمال شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وذكر موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت بعددٍ من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبيًا تابعًا للميليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.
وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أحرزت الليلة الماضية تقدمًا كبيرًا في مديرية كتاف البقع.
مقتل وجرح العشرات من الحوثيين في غارات للتحالف شمال شرقي صعدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-26
قُتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجُرح آخرون، في غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم، شمال شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وذكر موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت بعددٍ من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبيًا تابعًا للميليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.
وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أحرزت الليلة الماضية تقدمًا كبيرًا في مديرية كتاف البقع.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
01:29 AM
استهدفت منصة إطلاق صواريخ ومعسكرًا تدريبيًا للانقلابيين بمنطقة الغول
قُتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجُرح آخرون، في غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم، شمال شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وذكر موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت بعددٍ من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبيًا تابعًا للميليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.
وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أحرزت الليلة الماضية تقدمًا كبيرًا في مديرية كتاف البقع.
، مقتل وجرح العشرات من الحوثيين في غارات للتحالف شمال شرقي صعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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