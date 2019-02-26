، "السند": لا مشروعية في كشف الوجه للميت حال وضعه في القبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - مؤكدًا أنه يكفي فك عُقَد الكفن عند الرأس والوسط والقدَمْين

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أنه لا مشروعية في كشف وجه الميت عند وضعه في قبره، وأنه لا يعلم دليلاً على مشروعية ما يفعله بعض الناس من الحرص على ذلك، لا من جهة الإيجاب، ولا من جهة الاستحباب.

وقال أمس في برنامج يستفتونك: "لا يلزم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر. يكفي فك العُقَد الموجودة على الكفن عند الرأس والوسط، وعند القدمين، ولا داعي لكشف الوجه".

وأضاف "السند": "لو كُشف الوجه فلا حرج، لكن لم يرد ما يدل على مشروعية كشف الوجه للميت عند وضعه في القبر". موضحًا أنه لا يعلم دليلاً على مشروعية ما يفعله بعض الناس من الحرص على ذلك، لا من جهة الإيجاب، ولا من جهة الاستحباب.