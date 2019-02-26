، "السند": لا مشروعية في كشف الوجه للميت حال وضعه في القبر ،

- 1/2
- 2/2
أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أنه لا مشروعية في كشف وجه الميت عند وضعه في قبره، وأنه لا يعلم دليلاً على مشروعية ما يفعله بعض الناس من الحرص على ذلك، لا من جهة الإيجاب، ولا من جهة الاستحباب.
وقال أمس في برنامج يستفتونك: "لا يلزم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر. يكفي فك العُقَد الموجودة على الكفن عند الرأس والوسط، وعند القدمين، ولا داعي لكشف الوجه".
وأضاف "السند": "لو كُشف الوجه فلا حرج، لكن لم يرد ما يدل على مشروعية كشف الوجه للميت عند وضعه في القبر". موضحًا أنه لا يعلم دليلاً على مشروعية ما يفعله بعض الناس من الحرص على ذلك، لا من جهة الإيجاب، ولا من جهة الاستحباب.
"السند": لا مشروعية في كشف الوجه للميت حال وضعه في القبرعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-02-26
أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أنه لا مشروعية في كشف وجه الميت عند وضعه في قبره، وأنه لا يعلم دليلاً على مشروعية ما يفعله بعض الناس من الحرص على ذلك، لا من جهة الإيجاب، ولا من جهة الاستحباب.
وقال أمس في برنامج يستفتونك: "لا يلزم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر. يكفي فك العُقَد الموجودة على الكفن عند الرأس والوسط، وعند القدمين، ولا داعي لكشف الوجه".
وأضاف "السند": "لو كُشف الوجه فلا حرج، لكن لم يرد ما يدل على مشروعية كشف الوجه للميت عند وضعه في القبر". موضحًا أنه لا يعلم دليلاً على مشروعية ما يفعله بعض الناس من الحرص على ذلك، لا من جهة الإيجاب، ولا من جهة الاستحباب.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
01:30 AM
مؤكدًا أنه يكفي فك عُقَد الكفن عند الرأس والوسط والقدَمْين
أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أنه لا مشروعية في كشف وجه الميت عند وضعه في قبره، وأنه لا يعلم دليلاً على مشروعية ما يفعله بعض الناس من الحرص على ذلك، لا من جهة الإيجاب، ولا من جهة الاستحباب.
وقال أمس في برنامج يستفتونك: "لا يلزم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر. يكفي فك العُقَد الموجودة على الكفن عند الرأس والوسط، وعند القدمين، ولا داعي لكشف الوجه".
وأضاف "السند": "لو كُشف الوجه فلا حرج، لكن لم يرد ما يدل على مشروعية كشف الوجه للميت عند وضعه في القبر". موضحًا أنه لا يعلم دليلاً على مشروعية ما يفعله بعض الناس من الحرص على ذلك، لا من جهة الإيجاب، ولا من جهة الاستحباب.
، "السند": لا مشروعية في كشف الوجه للميت حال وضعه في القبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السند": لا مشروعية في كشف الوجه للميت حال وضعه في القبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.