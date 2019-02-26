، مدرسة بشمال الرياض تفاجئ عاملها الآسيوي بحفل بعد تعافيه من رمي البيض بعينه ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضربت المثل في ترسيخ الجوانب التربوية وإظهار الصورة الجميلة للمجتمع

فاجأت إحدى المدارس الابتدائية بشمال الرياض عاملها الآسيوي باحتفال بهيج بعد تعافيه من إصابة تعرض لها أثناء رمي عدد من الشبان خارج المدرسة البيض أصاب عينه وكاد يفقد بصره لولا عناية الله له، وضربت المدرسة ومنسوبوها أروع الأمثال في ترسيخ الجوانب التربوية وإظهار الصورة الجميلة للمجتمع.

وتفصيلاً؛ كان عامل مدرسة ابتدائية رافع بن خديج التابعة لمكتب الروابي بتعليم الرياض، يقود دراجة نارية ومرّ به شباب على سيارة بالجهة المقابلة ورموه بالبيض ووقعت في عينه، ومكث عدة أيام لا يرى فيها إطلاقًا، ويوميًا يراجع المستشفى ومع الوقت تحسنت حالته، لتقوم المدرسة بمفاجأة له حفلة وهدايا بإشراف قائد المدرسة علي الباتل، ورائد النشاط مطلق الحربي.

وانعكس الحفل إيجابيًا على نفسية العامل، إضافة إلى ترسيخ إدارة المدرسة الجوانب التربوية وإظهار الصورة الجميلة للمجتمع، وأن ما قام به المعتدون على العامل شواذ لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن النظام حفظ حقوق الجميع على هذه الأرض المباركة.