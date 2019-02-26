السلطات التايلاندية تعيد طفلاً سعوديًّا وصل إلى بانكوك بمفرده

أعادت السلطات التايلاندية قاصرًا سعوديًّا بعد دخوله إلى تايلاند دون وجود ولي أمر معه أو أحد أقربائه؛ إذ وصل إلى بانكوك بمفرده، واعتبرته السلطات الأمنية طفلاً، لا يمكنه الحصول على تأشيرة دخول بمفرده؛ وقامت بإعادته.
ووفقًا للتفاصيل، تمكَّن المراهق السعودي الذي يبلغ من العمر “14 عامًا”، ويدرس في الصف الثاني المتوسط، من الوصول إلى جواز سفره، وعمل تفويض يسمح له بالسفر عبر حساب “أبشر” الخاص بوالده بعد معرفة الأرقام السرية.
وغادر الطفل عبر مطار جازان إلى جدة، ومنها إلى خارج السعودية. وتوجه والد الطفل إلى مطار الكويت عقب معرفته بسفر ابنه، وإعادته من قِبل السلطات التايلاندية، وقام باستلامه والعودة به إلى السعودية.
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