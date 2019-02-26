السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يتفقد الخدمات الطبية بالمنطقة



حائل 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم مجموعة التخصيص الطبية في اطار الجولات الميدانية لسموه للمرافق الصحية .

وفور وصول سموه كان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري ونائب رئيس الغرف

واستهل سموه البرنامج بجولة في العيادات الطبية واطلع على خدماتها ، ثم شاهد عرضاً مرئياً عن الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين .

إثر ذلك دشن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن مشاريع التوسعة الجديدة في المراكز التابعة للمجموعة ، كما دشن برامج طبية اجتماعية جديدة وهي بطاقة انتماء التي تقدم للعسكريين بخدمات خاصة تقديراً لدورهم الأمني ، وبطاقة تقدير للمعلمين لدورهم التعليمي والتربوي لأجيال المستقبل وبطاقة وفاء خاصة بالمرضى القدامى كنوع من الوقفة الإنسانية معهم ، ثم قدم المدير الإداري للمجموعة هاني الخليفي عرضاً أشار فيه إلى أن المجموعة حصلت على المركز الأول في المنطقة كأعلى نسبة توطين تجاوزت فيها 40% ، مشيراً إلى تنوع الخدمات وجودتها .

وفي الختام كرم نائب أمير منطقة حائل الأطباء السعوديين وكذلك العاملين السعوديين في مختلف التخصصات الطبية والإدارية ، كما كرم سموه الأطباء ممن تجاوزت خدماتهم في مجموعة التخصيص الطبية أكثر من 10 أعوام .

// انتهى //

01:13ت م

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حائل 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم مجموعة التخصيص الطبية في اطار الجولات الميدانية لسموه للمرافق الصحية .وفور وصول سموه كان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري ونائب رئيس الغرف السعودية ورئيس غرفة حائل عبدالله العديم وصاحب المجموعة الطبية عبدالعزيز بن عبدالله الخليفي ومساعديه .واستهل سموه البرنامج بجولة في العيادات الطبية واطلع على خدماتها ، ثم شاهد عرضاً مرئياً عن الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين .إثر ذلك دشن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن مشاريع التوسعة الجديدة في المراكز التابعة للمجموعة ، كما دشن برامج طبية اجتماعية جديدة وهي بطاقة انتماء التي تقدم للعسكريين بخدمات خاصة تقديراً لدورهم الأمني ، وبطاقة تقدير للمعلمين لدورهم التعليمي والتربوي لأجيال المستقبل وبطاقة وفاء خاصة بالمرضى القدامى كنوع من الوقفة الإنسانية معهم ، ثم قدم المدير الإداري للمجموعة هاني الخليفي عرضاً أشار فيه إلى أن المجموعة حصلت على المركز الأول في المنطقة كأعلى نسبة توطين تجاوزت فيها 40% ، مشيراً إلى تنوع الخدمات وجودتها .وفي الختام كرم نائب أمير منطقة حائل الأطباء السعوديين وكذلك العاملين السعوديين في مختلف التخصصات الطبية والإدارية ، كما كرم سموه الأطباء ممن تجاوزت خدماتهم في مجموعة التخصيص الطبية أكثر من 10 أعوام .// انتهى //01:13ت م0336

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