شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يُكرم 230 متفوقاً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، تحتفي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم بتكريم ٢٣٠ متفوقاً من طلاب مدارس تعليم المنطقة، وذلك بمقر ثانوية الظهران الحكومية.

وأعرب مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان عن شكره وتقديره باسم أسرة تعليم الشرقية لرعاية سموه حفل مهرجان «سفراء التفوق»، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في خانة الحصاد الذي يجني فيه الطلاب وأسرهم جهدهم الذي زرعوه خلال العام الدراسي، مؤكدًا أن المتفوقين هم عدة المستقبل وعماد الوطن، مُشدّداً على ضرورة استثمار طاقاتهم وما تعلموه في خدمة الوطن؛ للنهوض به والعمل على الاستمرار في مسيرة التفوق.

ونوّه الشلعان بالجهود الجبارة التي تبذلها القيادة الرشيدة للارتقاء بالمنظومة التعليمية؛ تحقيقًا لتنمية مستدامة في ظل حراك علمي متسارع، يسابق الزمن واستثماره في الإنسان السعودي الذي يمثل الركيزة في بناء المجتمع المعرفي، والأسس في تحقيق الرؤية الطموحة للبلاد، مثمنًا لسمو أمير المنطقة الشرقية ولسمو نائبه توجيهاتهما ودعمهما المستمر لمسيرة التعليم في المنطقة، والتي أسهمت في دفع عجلة الجودة التميز.

وأضاف: إن حفل اليوم يؤكد الإيمان العميق بأن التطور الحقيقي إنما يكون في بناء جيل مبدع متميز يحتل الصدارة ويطمح للعالمية.