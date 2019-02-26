شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة والاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

واطلع سموه على التقرير السنوي لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية لعام 1439هـ والذي يحتوي على أهم إنجازات فروع ومكاتب وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة واهتمامها لتطوير قطاعي الأعمال والاستثمار وإعادة الهيكلة لهذين القطاعين، إضافة لقطاعات أخرى من خلال طرح العديد من المبادرات المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتطويرها لإيجاد بيئة جاذبة للاقتصاد المحلي وكذلك جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز التحول الوطني تحقيقاً لرؤية 2030.

وأشاد سموه بما احتوى عليه التقرير من إنجازات، مؤكداً سموه أهمية تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة بجودة عالية، بالإضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لجذب المستثمرين للمساهمة في تطوير الاستثمار الداخلي، والمساهمة كذلك في تسهيل الإجراءات والمتطلبات للأنشطة التجارية وربطها مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال تقديم خدمات مترابطة تسهل للمستثمرين ممارسة الأعمال التجارية.

وقدم سمو أمير المنطقة الشرقية شكره لكافة العاملين في فرع الوزارة بالمنطقة وكافة المكاتب بالمحافظات على جهودهم متمنياً لهم التوفيق.

من جهته عبر الخالدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه لفرع الوزارة بالمنطقة والتي كان لها الأثر في تحقيق الإنجازات المستمرة.