شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 طالب ثانوي يتعرفون على تخصصات جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وافتتح المعرض الذي يقام في مجمع الكليات الصحية في المدينة الجامعية، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة د. ناصر الشلعان، وعميد شؤون الطلاب د. علي الدوسري وأعضاء من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب المشاركين في المعرض.
وأبدى العتيبي سعادته بما قدمته كليات الجامعة من جهود وحضور وتنظيم مميز من عمادة شؤون الطلاب، مشيرا إلى أن المعرض هو سلسلة لمعارض أقيمت في أعوام ماضية تقدم النفع والفائدة لطلاب المرحلة الثانوية من خلال مشاركة 16 كلية وعمادة.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية أن المعرض يقدم تعريفا عن كليات الجامعة، وهذه خطوة وبادرة متميزة من عمادة شؤون الطلاب في تعريف طالب المرحلة الثانوية بالكليات.
وذكر عميد شؤون الطلاب أن المعرض يعد استمرارا لمعارض أقيمت في سنوات ماضية من أجل تعريف طالب الثانوية العامة بتخصصات الجامعة وما تحتويه من أقسام يتعرف عليها عن قرب من خلال المعرض وبشرح مفصل عن كل قسم تقدمه الكليات وهذا مما يسهل لدى الطالب اختيار التخصص ومعرفة تفاصيله على الوجه الأكمل.
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