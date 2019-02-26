شكرا لقرائتكم خبر عن «إثراء» يحتضن 70 موهبة بمدارس الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
واحتضن البرنامج الذي يعنى بتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات الموهوبات بالصف الأول الثانوي، 70 طالبة من مدارس التعليم العام بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. دلال التميمي، وقيادات من التعليم العام وأمهات الطالبات.
وذكرت عميدة كلية العلوم والدراسات الانسانية د. دلال الشنقيطي أن البرنامج ضمن البرامج التنموية المستدامة التي تعنى بالموهبة والموهوبين يصاحبه معرض إثرائي يلقي الضوء على آخر المستجدات في علم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحاسب الآلي، بالإضافة لأركان تعنى باستخدام مقاييس مقننة لتحديد نوع ذكاء الطالبات الموهوبات، كما يعرض المعرض المصاحب أعمال موهوبات الكلية في الرسم والخط وعلم الورق المعروف «بالأوريجانو».
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