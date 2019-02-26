شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن” .. أهم قرارات البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض تضمن البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، اليوم، العديد من التوصيات والقرارات التي تخص المنطقة وتحدد ملامح العمل الإقليمي خلال المرحلة المقبلة. إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” يستعرض أهم هذه القرارات: – دعم اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابية – تسوية الأزمة السورية طبقًا لإعلان جنيف عام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة – دعم الجهود الأممية لتسوية الأزمة الليبية وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي – عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، وضرورة الالتزام بحل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة عام 1967 Advertisements – وضع آلية لحماية المنطقتين من مخاطر الإرهاب والتطرف – خلق فرص جديدة للشباب والنساء في المجتمعات العربية والأوروبية – حماية دعم اللاجئين بموجب القانون الدولي – مكافحة الهجرة غير الشرعية وكل أشكال التحريض على الكراهية والاتجار في البشر – تعزيز التعاون الاقتصادي وإرساء قواعد قوية للاستثمار والتنمية المستدامة

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