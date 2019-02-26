تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة على 100 وظيفة إدارية وفنية 1440

استقبال طلبات تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة لعدد 100 وظيفية إدارية للرجال والنساء، من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني للوزارة، حيث يتم التوظيف بنظام التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام بين المتقدمين والمتقدمات، لتحديد أسماء المرشحين والمرشحات على وظائف وزارة البيئة الإدارية 1440، بناءً على ضوابط التقديم والفئات المستهدفة من بين المواطنين والموطنات الحاصلين على المؤهلات والتخصصات العلمية الدراسية المناسبة، والمراتب الوظيفية التي سيتم التعيين عليها وفق سلم رواتب الموظفين العام .

التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة الإدارية والفنية 1440 سيتم من خلال تسجيل الدخول على بوابة توظيف الوزارة، لاستقبال طلبات توظيف الرجال والنساء على 100 وظيفة، وتم إعلان المسميات الوظيفية وعدد المناصب المطلوبة لكل مسمى يسكون التسجيل عليها من خلال رابط تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة 1440 .

موعد تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة

فترة القبول والتسجيل على الوظائف الإدارية التي أعنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ستكون 10 أيام من تاريخ فتح بوابة التوظيف الإلكتروني لوزارة البيئة بداية من اليوم الثلاثاء، وسيكون بداية تفعيل رابط تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة من الساعة العاشرة صباحاً، ولمن يرغب بالتسجيل أن يقوم فتح حساب على بوابة التوظيف الإلكتروني لوزارة البيئة، إن لم يكم له حساب مسجل من قبل، والانتظار لحين بدء التقديم.

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التسجيل في جدارة وظائف وزارة البيئة 1440

الخريجين والخريجات من الحاصلين على المؤهلات العلمية والتخصصات المتوافقة وشروط القبول والتسجيل على وظائف فنية وإدارية، والتي ستتوفر مع بداية فتح رابط التسجيل في وظائف وزارة البيئة 1440، وستضاف المزيد من البيانات حول مسميات الوظائف وألية التسجيل في جدارة والفئات التي يستهدفها إعلان التوظيف .

الانتهاء من عملية استقبال طلبات التوظيف سيعقبه الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية بوزارة البيئة، ثم البدء في عملية المفاضلة تمهيداً لإعلان أسماء المقبولين بشكل نهائي للوظائف الشاغرة.