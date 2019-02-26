تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة ولعدد 100 وظيفة إدارية وفنية رجال ونساء

بدء تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة رجال ونساء للعام 1440 على 100 وظيفية إدارية وفنية، للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظف العام بنظام التعاقد، على المسميات الوظيفية المرفق بيان عنها ضمن التوضيحات التي ستشمل، شروط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومواعيد وفترة التسجيل الإلكتروني، وكيفية التقديم، وجميعها من ضمن البيانات التي تم استعرضها من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني عبر موقع وزارة البيئة لمن سيرغب بالتسجيل من الخريجين والخريجات.

ضمن لوائح التوظيف الجديدة في المملكة، وتمكين الجهات الحكومية من شغل وظائفها، فقد دعت وزارة البيئة والمياه الزراعة، المواطنين والمواطنات لبدء التقديم على الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة بعدة مسميات بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، تشمل وظائف مهندسين، وباحثين، أخصائيين وغيرها، سنرفق لكم تعليمات التقديم عليها ضمن قائمة الشروط، بجانب رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة من بوابة التوظيف الإلكترونية للوزارة.

شروط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

تعليمات وضوابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة تنوعت لتشمل ما هو مرفق.

اشتراط الجنسية السعودية.

المؤهل العلمي وفق ما هو موضح ضمن المسميات الوظيفية.

الحصول على تراخيص مزاولة المهنة للوظائف الفنية.

عدم تعاقد المتقدم أو المتقدمة مع جهة توظيف حكومية أخرى.

التمتع باللياقة الصحية والبدينة.

الالتزام باللوائح والقوانين.

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مسميات وظائف وزارة البيئة 1440

ننشر لكم جميع المسميات الوظيفية التي سيتم بدء التقديم عليها خلال ساعات وفق الإعلان المنشور على موقع بوابة التوظيف الإلكتروني من رابط موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة على شبكة الإنترنت، وتشمل الوظائف.

وظيفية مهندس بيئي

وظيفة باحث زراعي مساعد بعدد 6 وظيفية.

وظيفية باحث قانوني.

وظيفية مستشار قانوني.

وظيفية باحث مراعي وغابات.

وظيفة مراقب مالي.

وظيفية أخصائي بيئي.

وباقي التخصصات أو المسميات الوظيفية وعدد الوظائف المطلوبة لكل مسمى كما هو مرفق.

رابط و مواعيد تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة

تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

التقديم على وزارة البيئة والمياه والزراعة يبدأ في العاشرة صباحاً اليوم الثلاثاء الموافق 21 جمادي الأخرة 1440، ويستمر القبول والتسجيل حتى مدة 10 أيام مقبلة، من خلال تسجيل الدخول على بوابة التوظيف موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الإلكتروني والبدء في تسجيل فتح حساب مستخدم جديد قبل ساعات من تفعيل رابط تقديم وظائف وزارة البيئة 1440.