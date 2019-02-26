بالفيديو: ملك البحرين يفاجأ العاهل السعودي في قمة شرم الشيخ

أجتمع قادة الدول العربية والأوروبية في قمة شرم الشيخ التاريخية المقامة في مصر 24 نوفمبر، وكان قد فاجأ ملك البحرين حمد قبيل القمة نظيره السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بعناق سريع، قام خلاله بتقبيل أنفه، فيما بدت خطوة لإظهار الإحترام الذي يكنه للعاهل السعودي.

وظهر حمد بن عيسى آل خليفة مبستماً وهو يلاطف الملك سلمان بكلامه وتقبيل أنفه مرتين على التوالي، ما دفع العاهل بمحاولة لنهوض من كرسيه من أجل مصافحة ملك الجارة الخليجية البحرين، لكنه لم يسمح له لئلا يقوم بإرهاق نفسه. وبدلاً من ذلك أستمروا في حوارهم الجانبي لبضع ثواني قبل أن يغادر آل خليفة إلى المنصة المخصصة لمن يمثل مملكة البحرين في قمة شرم الشيخ.

وتعد البحرين أصغر دولة خليجية تحظى بالدعم السياسي والإقتصادي من قبل جيرانها وعلى رأسها السعودية التي تحرص على إستقرار المنامة.

السعودية: القضية الفلسطيينة هي قضية العرب الأولى

وأكد سلمان بن عبدالعزيز على تمسك الرياض والدول العربية على صون حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تقام دولة مستقلة لفلسطين على حدود 1967. وإذ يؤكد ان حل الصراع الفسلطيني الإسرائيلي يساهم في إستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. وثمن الجهود الأوروبية للتوصل إلى حل عادل دون الإضرار على حقوق شعب فسلطين.

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الملك سلمان يدعم الحل في اليمن ويهاجم إيران

فيما شدد على أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن عبر المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني، كما أكد دعم المملكة العربية السعودية لإنجاح مباحثات السويد من خلال تنفيذ ما تم التوصل له، وضرورة أن تكون هناك إدانة لإطلاق جماعة الحوثيين المدعومة من إيران صواريخ ضد مدن المملكة والتي بلغ عددها أكثر من 200 صاروخ، وفق ما أدلى به الملك سلمان.

وقد أشار ان دعم إيران لجماعة أنصار الله يشكل تهديداً للملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، بالإضافة إلى ذلك فقد هاجم طهران بسبب تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى. مطالباً بقرار دولي يضع حداً إلى البرنامج النووي والصواريخ الباليستية في جمهورية إيران الإسلامية.