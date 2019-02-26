شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: ضبط معمل مخالف وإتلاف 2 طن أغذية فاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

تمكنت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع فرع وزارة التجارة في المنطقة، من ضبط معمل لتعبئة وإنتاج المواد الغذائية بصورة غير نظامية، وغير مطابقة لاشتراطات الصحة العامة، كما تم إتلاف 2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، تكثيف الرقابة الصحية على جميع محلات المواد الغذائية ذات العلاقة بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتكليف مراقبي الأمانة بالقيام بجولات دورية صباحية ومسائية تشمل جميع تلك الأنشطة.

وأهاب بجميع أصحاب المحلات القيام بواجبهم من حيث الرقابة الذاتية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والحرص على اتخاذ الوسائل النظامية والصحية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات، وتقديم الشكاوى على رقم طوارئ الأمانة 940 الذي يعمل على مدار الساعة.