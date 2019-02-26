شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: المقاول من الباطن سبب تعثر ٦٦٢ مشروعاً بقيمة ٤٠ مليار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض) ، تصوير: عبدالعزيز الجابر

أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أن تعثر ٦٦٢ مشروعاً بقيمة ٤٠ مليار ريال هو رقم كبير ويجري العمل عليه حاليا، مشدداً على أن المقاول من الباطن يحتاج لعمل وجهد وتركيز وذلك لتسببه في تعثر تلك المشاريع، مشيراً إلي أهمية البحث عن المقاول القوي الذي يبثبت وجوده، متمنياً الانتهاء من المشاريع المتعثرة قريباً.

جاء خلال تدشينه منتدى المشاريع المستقبلية اليوم (الاثنين) في الرياض.

وبيَّن أمير المنطقة أن قيمة المشاريع التي أُعلنت اليوم تعتبر فرصة كبيرة للمقاولين للاطلاع عليها، وتُثبت أن المملكة دولة أنظمة وقوانين وتُقدِّر العمل الجيد ضمن رؤية ٢٠٣٠ التي تبناها خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين.

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وحول تواجد العديد من الشركات الاستثمارية في المنتدي، قال الأمير فيصل بن بندر: «إن ما نشاهده اليوم من مشاريع وشركات استثمارية هو فخر لنا، فلدينا صورة واضحة لوطن طموح يستطيع أن يؤسس منهجاً جديداً للعمل بأسلوب جديد للإنسان السعودي».

من جهته، أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، أن الهيئة تُطلع المقاولين على الفرص الاستثمارية الجديدة وتُشجع الاستثمار في المملكة، مبيناً أنه تم مشاركة ٢٣ جهة ستعرض ٦٠٠ مشروعاً تتجاوز قيمتها التقديرية ٤٥٠ مليار ريال، فيما تعمل ‏١٦٢ ألف منشأة في قطاع المقاولات، بنحو ٣ مليون ونصف عامل.

وأوضح العفالق أن المشاريع تعتمد عل ثلاث محاور، هي مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد قوي، وتتفرع عنها مجالات منها وسائل النقل والخدمات اللوجستية ومجالات التعليم والسياحة والرعاية الصحية والضيافة والعقارات والطاقة.

من جانب آخر، أكد النائب الأعلى للرئيس التنفيذي للخدمات الفنية في شركة أرامكو أحمد السعدي، أن هناك ٢٠٠ مشروعاً تقوم أرامكو السعودية بتنفيذها من خلال الاستعانة بنخبة من المقاولين المحليين والعالميين، حيث سيساهم ذلك في نقل الخبرات والتقنيات لتوطينها، ويساعد عل خلق فرص وظيفية جديدة للشباب في بيئة مستدامة تهدف لنقل الاقتصاد السعودي للتنافسية.