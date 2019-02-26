موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن| متى ايداع الدفعة 16 من حساب المواطن في حسابات...

موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، يتسائل الكثير من السعوديين متى موعد ايداع الدفعة 16 من حساب المواطن، حيث تم تطبيق برنامج حساب المواطن بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على الاصلاحات الاقتصادية التي تجرى بالمملكة، وأيضا للتخفيف عن كاهل المواطن السعودي البسيط.

موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن

ولأن هذا الشهر 28 يوما حيث أنه يعتبر أقصر الشهور الميلادية، فقد بدأ المستفيدين من البرنامج السؤال عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة والتي تحمل رقم “16”، من المقرر أن يتم إيداع الدعم يوم الأحد الموافق 10 مارس في حساب المستفيدين، أي بعد 13 يوم من الآن.

التسجيل في حساب المواطن

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه التسجيل في حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها في حساب المستفيدين يوم 10 من شهر أبريل القادم، ويمكنكم التسجيل من خلال الضغط هنا تسجيل دخول حساب المواطن، على أن يتم فحص الطلب للتأكد من صحة البيانات، ثم ينتقل الطلب إلى مرحلة التأهيلو في هذه المرحلة يتم ارسال رسالة على هاتف المتقدم الذي تم ترشيحه، وأخيرا يتم إعلان قيمة الدعم المستحق.

شروط التسجيل في حساب المواطن