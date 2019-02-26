، "جامعة الأعمال والتكنولوجيا" بجدة تطلق معرض المهنة في عامة الثالث عشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة أكثر من 25 شركة وتقدم ما يقارب 1000 وظيفة

تنظم جامعة الأعمال والتكنولوجيا معرض المهنة الثالث عشر بجدة بمشاركة أكثر من 25 شركة متنوعة في مجالات مختلفة، تقدم ما يقارب 1000 وظيفة للخريجين والباحثين عن فرص عمل، وذلك في إطار خطط الجامعة لدعم توطين الوظائف.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور لوى الطيار، أن المعرض الذى تنظمه الجامعة في الفترة من 3 وحتى 5 إبريل 2019 م في قاعة ليلتي بجدة، ويستقطب الكثير من الشركات الكبرى في مجالات البترول والغاز الهندسة والتنمية البشرية.

وأشار إلى أن الدورة الجديدة تأتي بعد 12 عامًا تحققت فيها الكثير من النجاحات على صعيد تطوير القوى البشرية الوطنية تلبية لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة بشكل عام، وفي منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص.

وذكر أن المعرض يهدف كذلك إلى تقديم الإرشاد الشخصي والمهني لطلبة المدارس في المرحلة الثانوية والجامعة والمعاهد المهنية، ويضم 25 جناحًا لمؤسسات من مختلف القطاعات المالية والصناعية والخدمية والمهنية وشركات للبترول والغاز وتجارة التجزئة.

وأوضح أن المعرض يوفر فرص اللقاء المباشر بين راغبي الوظائف والشركات؛ مما يعزز من فرص التوظيف، ويحقق الأهداف المنشودة للمعرض، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم برامج تعليم عالية الجودة بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل من خلال كلياتها لإدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات وكلية الإعلان.

