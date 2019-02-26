قالت 4 نساء من المولودات لأم سعودية وأب غير سعودي أو متزوجات بمواطنين، إن تغييرا طرأ على حالاتهن ومسمياتهن على نظام “أبشر”، عقب حلقة برنامج داود الشريان أمس.
وأوضحت النساء أنه بالدخول على تطبيق “أبشر” اليوم الإثنين، وجدن أن مسمياتهن على تطبيق “أبشر” قد تغيرت من “الخدم” أو العمالة المنزلية إلى مسمى “تابعين ومكفولين غير سعوديين”، وقدمن الشكر للجوازات والمسؤولين.
يُذكر أن مواطنة سعودية متزوجة بأجنبي روت أمس معاناة ابنتها التي اكتشفت أنها مسجلة ضمن قائمة الخدم في “أبشر”، وطالبت المسؤولين من خلال البرنامج الذي يُبث على قناة “SBC”، بمعالجة الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر في تجاوب سريع بعد حلقة برنامج داود.. أبشر يعدّل خانة الأبناء من غير السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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