الأرصاد: طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق وأمطار على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لطقس الثلاثاء أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، والقصيم كذلك على الاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى الاجزاء الغربية من منطقة الرياض .
في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على مرتفعات الباحة ، عسير ، جازان والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
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