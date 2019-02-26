الأرصاد: طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق وأمطار على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لطقس الثلاثاء أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، والقصيم كذلك على الاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى الاجزاء الغربية من منطقة الرياض .

في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على مرتفعات الباحة ، عسير ، جازان والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.