رياح وأتربة ورؤية محدودة على 8 مناطق.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن تلك المناطق هي: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، وعلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول على الجزء الشمالي من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فرياحه السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

من جهة أخرى، أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أن الأجواء غير مستقرة يوم الجمعة المقبل، وستتضمن رياحًا وغبارًا على عدة مناطق بالمملكة إضافة إلى بعض دول الخليج.

وأضاف الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن من يسأل عن السفر أو الكشتات أو المناسبات يوم الجمعة المقبل، في الشمالية والغربية والوسطى والشرقية ودول الخليج؛ فإن الأجواء غير مستقرة، وتتضمن رياحًا وغبارًا، ومن الممكن أن تنقلب الأجواء في أي ساعة، ناصحًا بالاحتياط والحذر: «احتاطوا لأنفسكم».

وأشار الباحث في الطقس والمناخ، إلى فرصة لتشكل عاصفة ترابية بنسبة 60%، إلا أن يصرفها الله.

فيما توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الاثنين، استمرار الدفء على مناطق المملكة، قائلًا عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «بعون الله يستمر الدفء على معظم أجواء المملكة، وبشكل ملموس على أجواء القطاع الغربي؛ نظرًا لتعمق أخدود هوائي يميل نسبيًّا إلى الحرارة على أجوائه، يصحب ذلك طقس غائم جزئي على الغربية وجنوبًا حتى منطقة جازان، وكذلك الوسطى، مع بعض الخلايا الممطرة على المصايف وجنوبًا، ونشاط للرياح السطحية».

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الثلاثاء، كالتالي: