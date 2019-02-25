

سكاكا 20جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 25 فبراير 2019م واس

تمكنت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع فرع وزارة التجارة في المنطقة من ضبط معمل لتعبئة وإنتاج المواد الغذائية بصورة غير نظامية.

وضبط مراقبو الأمانة المعمل وهو يقوم بتعبئة وتغليف المواد الغذائية من غير ترخيص مسبق، وبصورة غير نظامية وغير مطابقة لاشتراطات الصحة العامة، كما تم إتلاف 2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بتكثيف الرقابة الصحية على جميع محلات المواد الغذائية ذات العلاقة بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتكليف مراقبي الأمانة بالقيام بجولات دورية صباحية ومسائية تشمل جميع تلك الأنشطة.

وأهاب بجميع أصحاب المحلات القيام بواجبهم من حيث الرقابة الذاتية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والحرص على اتخاذ الوسائل النظامية والصحية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات، وتقديم الشكاوى على رقم طوارئ الأمانة 940 الذي يعمل على مدار الساعة.

//انتهى//

23:43ت م

0324



سكاكا 20جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 25 فبراير 2019م واستمكنت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع فرع وزارة التجارة في المنطقة من ضبط معمل لتعبئة وإنتاج المواد الغذائية بصورة غير نظامية.وضبط مراقبو الأمانة المعمل وهو يقوم بتعبئة وتغليف المواد الغذائية من غير ترخيص مسبق، وبصورة غير نظامية وغير مطابقة لاشتراطات الصحة العامة، كما تم إتلاف 2 طن من المواد الغذائية غير الصالحة.وأكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بتكثيف الرقابة الصحية على جميع محلات المواد الغذائية ذات العلاقة بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتكليف مراقبي الأمانة بالقيام بجولات دورية صباحية ومسائية تشمل جميع تلك الأنشطة.وأهاب بجميع أصحاب المحلات القيام بواجبهم من حيث الرقابة الذاتية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والحرص على اتخاذ الوسائل النظامية والصحية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات، وتقديم الشكاوى على رقم طوارئ الأمانة 940 الذي يعمل على مدار الساعة.//انتهى//23:43ت م0324

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ أمانة الجوف تضبط معملًا مخالفًا وتتلف (2) طن من الأغذية الفاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.