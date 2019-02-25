القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، الأحد، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تتحمل مسؤولية الأوضاع القائمة في اليمن.
وأكد الملك سلمان، في كلمته أمام القمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن السعودية تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان في القمة العربية الأوروبية: الحوثيون يتحملون مسؤولية الوضع القائم في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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