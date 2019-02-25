شكرا لقرائتكم نائب رئيس ناترك: نسعى لتغيير الصورة النمطية لتقديم الخدمات العمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نواف العبداللطيف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناترك الشركة الأهلية للاستقدام، أن أعمال الموسم الثاني من فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ستساهم بشكل كبير في تعظيم التعاون بين شركات القطاع في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناترك الشركة الأهلية للاستقدام: إن “ناترك” تشرفت للمرة الثانية بالرعاية للملتقى والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 3 إلى 6 مارس القادم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، مشيرًا إلى الأدوار الأمنية والحقوقية التي تؤديها شركات الاستقدام، وتعزيز العلاقة بين الجهات المعنية، ومختلف البرامج والخطط المستقبلية الداعمة والمطورة للقطاع.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناترك الشركة الأهلية للاستقدام: توفر ناترك لعملائها خدمات متكاملة عالية الجودة تعتمد على دراسة مفصلة وشاملة لاحتياجات عملائها من الخدمات العمالية وتوجهنا في ذلك هو بناء علاقات شراكة متينة بيننا وبين عملائنا لضمان تحقيق التوافق بين الطرفين، حيث نسعى من خلال ناترك لتغيير الصورة النمطية لتقديم الخدمات العمالية في المملكة العربية السعودية بالتركيز على معايير تجويد الخدمة بتنافسية عالية.

ووفقًا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة ناترك الشركة الأهلية للاستقدام، فإن الشركة تتمتع بخبرات على ضمان اختيار أفضل العناصر من كافة بلدان العالم عبر شبكة ضخمة من الفروع والوكلاء المحترفين في مجال الموارد البشرية.



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