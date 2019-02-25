شكرا لقرائتكم الرميزان: ملتقى الاستقدام يعزز تطوير التقنية وكفاءة أعمال القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تطلع رياض الرميزان، المدير التنفيذي لشركة الموارد للاستقدام، إلى أن يلعب ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، دورًا كبيرًا في تعزيز أسباب تطوير التقنية ومستقبلها في خدمة وتطوير قطاع الاستقدام، مشيرًا إلى أن شركة الموارد للاستقدام ترعى أعمال الموسم الثاني برعاية ذهبية لفعاليات الملتقى للمرة الثانية.

وتفاءل الرميزان بمستقبل واعد لقطاع الاستقدام، في ظل الجهود التي تبذلها المملكة في دعم وبناء الحقوق العمالية، منوهًا إلى أن الملتقى يعرض تجارب دولية في الاستقدام تستكشف الفرص وتعظم تجارب الشركات في قطاع الموارد البشرية، وتساهم في استقطاب الكوادر المتميزة، من أجل تطوير وتجويد الخدمات المقدمة.

وقال الرميزان: إن “الشركة حازت على ثقة العملاء في أقل من سنتين منذ نشأتها بتعاقدها مع أهم وأكبر شركات وبنوك المملكة، من خلال أكثر من فرع في كافة أنحاء المملكة”.

ولفت إلى أن الشركة تسعى لرفع مستوى الخدمات المقدمة في استقدام العمالة وتوفير خدمات احترافية في نشاط الاستقدام، بمشاركة أفضل الموردين الخارجيين من مختلف الدول وتقديم الخدمات العمالية ذات الكفاءة العالية، بما يتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومصلحة صاحب العمل.



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