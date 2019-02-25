إصدار رخصة عمل وافد برقم الإقامة 1440 موقع وزارة العمل الخدمات الإلكترونية mlsd.gov.sa

نتابع خطوات تجديد أو إصدار رخصة عمل، أتاحت وزارة العمل السعودية لمواطنيها والوافدين إلي المملكة العربية السعودية إمكانية تجديد أو إصدار رخص العمل عن طريق النت دون الحاجة لزيارة مكتب العمل من أجل إصدار تصريح العمل، جاء ذلك ضمن سعي المملكة إلى تنظيم سوق العمل لديها سواء لمواطنيها أو الوافدين من اجل العمل بالمملكة من خلال تشريعها لعدد من الأنظمة والقوانين واللوائح للموظفين والعاملين لديها يتوجب على الموظفين أو الوافدين إتباع واحترام هذه الضوابط الموضوعة من الوزارة.

طريقة تجديد أو إصدار رخصة عمل

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل السعودية.

تظهر لك الصفحة الرئيسية للموقع.

قم باختيار الخدمات الالكترونية من القائمة العلوية الموجودة في شريط المهام بالموقع.

اختر المنشاة التي تعمل لديها لإصدار رخصة العمل.

انقر على تسجيل الدخول يتم تحويلك أوتوماتيكيا إلى صفحة الخدمات قم باختيار إصدار رخصة عمل.

يتم نقلك إلى البحث من خلال رقم الإقامة أو رقم الحدود الخاصين بك حتى يتم تجديد أو إصدار رخصة العمل قم بكتابة رقم الإقامة.

الاستعلام عن المهنة برقم الهوية

استعلام عن صلاحية تأشيرة برقم الاقامة

بعد تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه تفصيليا ينقلك الموقع لصفحة تتضمن نوعية الخدمة المقدمة إليك سواء تجديد، أو إصدار رخصة عمل اضغط فقط على كلمة “بحث” التي توجد بنهاية الصفحة جهة اليسار وتتضح لك كافة بيانات العامل الوافد وموعد استخراج وانتهاء الرخصة برقم إقامة وافد.

كيفية استخراج رقم سداد رخصة العمل من خلاله يمكن الاستعلام عن إصدار رخصة عمل وافد مكتب العمل برقم الإقامة إلكترونياً، وذلك عبر تسجيل دخول الرابط الرسمي لوزارة العمل الخدمات الالكترونية عبر الإنترنت.

في ضوء ما تقوم به المملكة مؤخراً من حملات تفتيشية ورقابية على أوضاع العاملين الوافدين على أراضيها، أهابت السلطات ضرورة متابعة أخر ما يصدر من قوانين وتصريحات عبر مكتب العمل أو الموقع الإلكتروني بوزارة العمل السعودية.