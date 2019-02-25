تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف رجال ونساء 1440 .. تعرف على الشروط ومواعيد التقديم

فتح تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة على 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين والسعوديات، تم التقديم عليها من بوابة توظيف وزارة البيئة الإلكترونية، مع مراعاة ما تم عرضه من شروط عامة وضوابط تحكم آلية التسجيل في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1440، على سلم روابت الموزظفين العام بنظام التعاقد، وستجدون مجموعة الشروط وبعض التفاصيل حول مواعيد التقديم في وظائف وزارة الزراعة موضحة بجانب رابط التسجيل الإلكتروني.

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1440 والبالغ عددها 100 وظيفة فنية وإدارية، سيتم التقديم عليها من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية بعد تسجيل الدخول على حساب المستخدم من الموقع الإلكتروني، وبالتالي سيكون من الضروري على راغبي التقديم، فتح حساب مستخدم جديد، لمن ليس لديه حساب على الموقع الإلكتروني، وشمل إعلان التوظيف تحديد موعد بداية تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة 1440 لما سيتم نشر بيانه من فرص وظيفية.

مواعيد تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة

أشار علي عسيري وكيل وزارة البيئة والمياه للخدمات المشتركة، لمواعيد تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة لعدد 100 وظيفة فنية وإدارية بنظام التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 21-6-1440 الموافق 26-2-2019، على ان يستمر التسجيل لمدة 10 أيام من تاريخ فتح بوابة التوظيف على موقع الوزارة، ويمكن التعرف على مسميات الوظائف وشروط التقديم عليها.

رابط تقديم وظائف وزارة البيئة

التسجيل في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة WWW.MEWA.GOV.SA ويمكن التعرف على شروط التقديم من خلال المرفقات.

تقديم وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف رجال ونساء

الاستفسارات على شروط وكيفية التقديم يمكن من خلال رقم خدمة العملاء 011203888 ورقم التحويلة كما هو واضح بعالية.