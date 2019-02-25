شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك عبدالله يكرم الفائزين بجائزة «كيمارك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كرم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الفائزين بجائزة «كيمارك” للإبداع العلمي، ضمن برنامج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، الذي نظمته مؤسسة»موهبة" السبت الماضي في جامعة الفيصل، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.

وحظي «كيمارك» بتكريم خاص من قبل أمير منطقة الرياض أثناء حفل موهبة، نظير دوره ومساهمته الفعالة في فعاليات البرنامج.

وحصل يزيد الروقي على المركز الأول للجائزة، بينما حصلت رفيدة لبان على المركز الثاني، وأروى المبيريك على المركز الثالث.

وتعد مشاركة «كيمارك» في هذه الجائزة ضمن التزامه بدوره البحثي، وأهمية تنمية العمل البحثي لدى الطلاب والطالبات في المملكة، وإكسابهم مهارات البحث العلمي, بما يطور مهاراتهم العلمية، ويمكنهم من تمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع مميزة، كأولوية إستراتيجية لدى المركز، على اعتبار الطلبة المتفوقين والموهوبين من أهم الثروات الحقيقية للوطن والعماد الأساس للمساهمة في تحقيق رؤيته 2030.