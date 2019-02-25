شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يستعرض الموضوعات التنموية والخدمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اليوم (الإثنين) في ديوان الإمارة بعرعر، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسته المسائية. ‏ورحّب في مستهل اللقاء بالجميع، مستعرضاً العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تنعم به هذه البلاد من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير الحدود الشمالية.