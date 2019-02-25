شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة تنتقل للمرحلة الرابعة من مسابقة «بناء الشركات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

اختتمت إدارة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة طيبة المرحلة الثالثة من مسابقة بناء الشركات الناشئة التي تم اختيار المشاريع المتأهلة منها للمرحلة الرابعة عبر لجنة التحكيم.

وشكر وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي المكلف الدكتور سلطان العمري، مدير الجامعة على دعمه لبرامج ومسابقات الابتكار وريادة الأعمال، لا سيما وأن هذه الأنشطة محفزة لمنسوبي الجامعة والمجتمع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيد.

وأكد العمري أن الهدف من هذه المسابقة هو نشر ثقافة الموهبة والإبداع وريادة الأعمال وبراءات الاختراع، وزيادة أعداد المبتكرين السعوديين والإسهام في وصول مجتمعنا إلى مجتمع المعرفة والنهضة المستدامة، مبيناً أن معظم المشاريع المتأهلة أُختيرت بناءً على مؤامتها مع برنامجي تحسين المعيشة والصناعات الوطنية النابعين من رؤية المملكة ٢٠٣٠، مضيفاً أن معايير الاختيار ركزت على استدامة المشاريع.

وأشار الدكتور العمري إلى أن المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية من المسابقة تتنوع في المجالات والاختصاصات، ولكنها تعالج مسائل مهمة في المجتمع والبيئة، وتحقق أهداف المسابقة في ربط المشاريع المقدمة بأهداف اقتصادية واجتماعية، وتتميز بالإبداع والابتكار في الفكرة والتطبيق.