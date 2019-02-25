شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: مقترحات من السعودية و3 دول عربية على بيان القمة الختامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البهناوي (شرم الشيخ)

أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن وفود المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ولبنان، قدموا بعض الاقتراحات لصياغة البيان الختامي، لافتا إلى أن الجانب الأوروبي رأى أن يستقر البيان على شكله الحالي.

وأضاف أبو الغيط خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية، أنه تم الاتفاق على تلقي كل المقترحات بالتعديلات، وتوزيعها على المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية. وتابع: «ستتم متابعة ومناقشة كافة المقترحات المقدمة من الدول».

ولفت وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف خلال الجلسة الختامية للقمة إلى أن «الوفد السعودي قدم تعديلات على البيان الختامي، ولم يتم وضعها في البيان الموزع». وأضاف العساف «نأمل أن تؤخذ هذه النقاط في الاعتبار»، مشيراً إلى أن التعديلات خاصة بالتعاون بين الطرفين العربي، والأوروبي.