تنسيق إعلامي سعودي مصري لخدمة قضايا العالم العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل التقى وزير الإعلام تركي الشبانة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، وعددا من رؤساء ومديري تحرير الصحف ووسائل الإعلام وكتاب الرأي في مصر، بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ورؤساء التحرير أعضاء الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة في شرم الشيخ، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية تنسيق العمل الإعلامي بما يخدم المصالح المشتركة وقضايا العالم العربي.