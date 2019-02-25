خادم الحرمين للرئيس المصري: الزيارة أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته أمس مصر، أكد فيها أن «الزيارة أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين».

وغادر الملك سلمان بن عبدالعزيز، مدينة شرم الشيخ عقب زيارة رسمية لمصر تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسته وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية التي اختتمت أمس.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار شرم الشيخ الدولي وزير الآثار بمصر الدكتور خالد العناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي، وكبار مسؤولي السفارة السعودية.

وغادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.

نص برقية خادم الحرمين

فخامة الأخ الرئيس / عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس.. لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.

ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية