خالد الفيصل يوافق على إنشاء مكتب تحقيق الرؤية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على المقترح الذي رفعه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بإنشاء مكتب تحقيق الرؤية بمحافظة جدة.

وبارك هذه الخطوة بمحافظة جدة التي ستعزز مبادرات الجهات الحكومية والأهلية، وتحفزها للمشاركة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، فيما قدم الأمير مشعل بن ماجد شكره للأمير خالد الفيصل على موافقته بإنشاء المكتب ودعمه.

يذكر أن رؤية المملكة 2030 تهدف لتحقيق نقلة نوعية في مجالات التعليم والصحة، وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج والسكن والترفيه، حيث وضعت أهدافا محددة، إضافة إلى العمل على عدد من البرامج وتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة، مثل التصنيع وتوطين عدد من القطاعات، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقومات استثنائية ومزايا تنافسية لكل منطقة، وتأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والمالية.