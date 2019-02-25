محمد بن مسعود - الدمام - المصوِّر "الحارثي" وثَّق الحالة المطرية التي زيَّنت الجبال وارتوت الشعاب بها شهدت مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط اليوم الأحد تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد؛ إذ اكتست أراضي السودة باللون الأبيض البديع بعد تساقط حبات البَرَد بشكل كثيف، فيما زيَّنت الشلالات الجبال، وارتوت الشعاب بمياه الأمطار.

ووثق المصور "رشود الحارثي" الحالة المطرية التي شهدتها قرى السودة غرب عسير بالصور والفيديو. بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة وبَرَد يزينان "سودة عسير" بالبياض والشلالات سويد الحارثي الخليج 365 2019-02-25 شهدت مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط اليوم الأحد تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد؛ إذ اكتست أراضي السودة باللون الأبيض البديع بعد تساقط حبات البَرَد بشكل كثيف، فيما زيَّنت الشلالات الجبال، وارتوت الشعاب بمياه الأمطار.

ووثق المصور "رشود الحارثي" الحالة المطرية التي شهدتها قرى السودة غرب عسير بالصور والفيديو. 25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440 11:35 PM المصوِّر "الحارثي" وثَّق الحالة المطرية التي زيَّنت الجبال وارتوت الشعاب بها المصوِّر "الحارثي" وثَّق الحالة المطرية التي زيَّنت الجبال وارتوت الشعاب بها شهدت مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط اليوم الأحد تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد؛ إذ اكتست أراضي السودة باللون الأبيض البديع بعد تساقط حبات البَرَد بشكل كثيف، فيما زيَّنت الشلالات الجبال، وارتوت الشعاب بمياه الأمطار.

ووثق المصور "رشود الحارثي" الحالة المطرية التي شهدتها قرى السودة غرب عسير بالصور والفيديو. ، بالفيديو والصور.. أمطار غزيرة وبَرَد يزينان "سودة عسير" بالبياض والشلالات ،

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