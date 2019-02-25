، اختتام فعالية المهندسين بالجبيل بمشاركة 10 آلاف زائر و2000 شهادة تحفيزية ،

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اختُتمت فعالية أسبوع المهندسين مساء أمس الأول السبت، التي نظمتها الهيئة الملكية بالجبيل -ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية بمركز المعرفة والإبداع- واستمرت لمدة (7) أيام، بحضور أكثر من (10) آلاف زائر، وتم إصدار أكثر من 2000 شهادة تحفيزية هندسية للأطفال.
وحظيت فعالية أسبوع المهندسين بمشاركة فعالة من قِبل مهندسات سعوديات من مشروع مترو الرياض الذي يعتبر الأضخم من نوعه على مستوى العالم؛ إذ شاركن الأطفال بتجارب علمية، تثري لديهم جانب الاكتشاف والابتكار، وقدمن عروضًا عن مشروع مترو الرياض.
واشتملت الفعالية على ركن الهندسة الذي يهدف إلى التوعية بمفاهيم الأمن والسلامة، وكيفية الوقاية من الأخطار التي حولنا، والتعامل مع قوانين وإجراءات السلامة كثقافة يُلتزم بها في جميع المواقع، والتعريف بالتخصصات الهندسية مع ورش عمل مصاحبة، والتحدي الهندسي، والسينما العلمية، وعروض المسرح العلمية والعالم الافتراضي.
وشاركت العديد من الفِرق التطوعية في فعالية أسبوع المهندسين ممثلين عن نادي الجبيل التطوعي، ونبض الجبيل التطوعي، ووطن متحد، ونادي الحي بالجبيل الصناعية، وطلاب كلية الجبيل الجامعية، والثانية الثانوية مقررات، وفاب لاب الجبيل، إضافة إلى متطوعي شركة بكتل، وجمعية مهندسي البترول في السعودية.
يُذكر أن فعالية أسبوع المهندسين تهدف إلى نشر المعرفة حول الهندسة وتخصصاتها، وتوعية الجمهور بأهمية اتباع إجراءات السلامة، ومساعدة الأطفال والعائلات على اكتشاف الهندسة وأسرارها، وزيادة وعي المجتمع بشأن الحاجة للمهندسين والمهندسات، إضافة إلى تشجيع الابتكار في حياة الأطفال وأولياء أمورهم.
اختتام فعالية المهندسين بالجبيل بمشاركة 10 آلاف زائر و2000 شهادة تحفيزيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
اختُتمت فعالية أسبوع المهندسين مساء أمس الأول السبت، التي نظمتها الهيئة الملكية بالجبيل -ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية بمركز المعرفة والإبداع- واستمرت لمدة (7) أيام، بحضور أكثر من (10) آلاف زائر، وتم إصدار أكثر من 2000 شهادة تحفيزية هندسية للأطفال.
وحظيت فعالية أسبوع المهندسين بمشاركة فعالة من قِبل مهندسات سعوديات من مشروع مترو الرياض الذي يعتبر الأضخم من نوعه على مستوى العالم؛ إذ شاركن الأطفال بتجارب علمية، تثري لديهم جانب الاكتشاف والابتكار، وقدمن عروضًا عن مشروع مترو الرياض.
واشتملت الفعالية على ركن الهندسة الذي يهدف إلى التوعية بمفاهيم الأمن والسلامة، وكيفية الوقاية من الأخطار التي حولنا، والتعامل مع قوانين وإجراءات السلامة كثقافة يُلتزم بها في جميع المواقع، والتعريف بالتخصصات الهندسية مع ورش عمل مصاحبة، والتحدي الهندسي، والسينما العلمية، وعروض المسرح العلمية والعالم الافتراضي.
وشاركت العديد من الفِرق التطوعية في فعالية أسبوع المهندسين ممثلين عن نادي الجبيل التطوعي، ونبض الجبيل التطوعي، ووطن متحد، ونادي الحي بالجبيل الصناعية، وطلاب كلية الجبيل الجامعية، والثانية الثانوية مقررات، وفاب لاب الجبيل، إضافة إلى متطوعي شركة بكتل، وجمعية مهندسي البترول في السعودية.
يُذكر أن فعالية أسبوع المهندسين تهدف إلى نشر المعرفة حول الهندسة وتخصصاتها، وتوعية الجمهور بأهمية اتباع إجراءات السلامة، ومساعدة الأطفال والعائلات على اكتشاف الهندسة وأسرارها، وزيادة وعي المجتمع بشأن الحاجة للمهندسين والمهندسات، إضافة إلى تشجيع الابتكار في حياة الأطفال وأولياء أمورهم.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
11:30 PM
مهندسات مشروع مترو الرياض شاركن الأطفال بعروض وتجارب علمية
اختُتمت فعالية أسبوع المهندسين مساء أمس الأول السبت، التي نظمتها الهيئة الملكية بالجبيل -ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية بمركز المعرفة والإبداع- واستمرت لمدة (7) أيام، بحضور أكثر من (10) آلاف زائر، وتم إصدار أكثر من 2000 شهادة تحفيزية هندسية للأطفال.
وحظيت فعالية أسبوع المهندسين بمشاركة فعالة من قِبل مهندسات سعوديات من مشروع مترو الرياض الذي يعتبر الأضخم من نوعه على مستوى العالم؛ إذ شاركن الأطفال بتجارب علمية، تثري لديهم جانب الاكتشاف والابتكار، وقدمن عروضًا عن مشروع مترو الرياض.
واشتملت الفعالية على ركن الهندسة الذي يهدف إلى التوعية بمفاهيم الأمن والسلامة، وكيفية الوقاية من الأخطار التي حولنا، والتعامل مع قوانين وإجراءات السلامة كثقافة يُلتزم بها في جميع المواقع، والتعريف بالتخصصات الهندسية مع ورش عمل مصاحبة، والتحدي الهندسي، والسينما العلمية، وعروض المسرح العلمية والعالم الافتراضي.
وشاركت العديد من الفِرق التطوعية في فعالية أسبوع المهندسين ممثلين عن نادي الجبيل التطوعي، ونبض الجبيل التطوعي، ووطن متحد، ونادي الحي بالجبيل الصناعية، وطلاب كلية الجبيل الجامعية، والثانية الثانوية مقررات، وفاب لاب الجبيل، إضافة إلى متطوعي شركة بكتل، وجمعية مهندسي البترول في السعودية.
يُذكر أن فعالية أسبوع المهندسين تهدف إلى نشر المعرفة حول الهندسة وتخصصاتها، وتوعية الجمهور بأهمية اتباع إجراءات السلامة، ومساعدة الأطفال والعائلات على اكتشاف الهندسة وأسرارها، وزيادة وعي المجتمع بشأن الحاجة للمهندسين والمهندسات، إضافة إلى تشجيع الابتكار في حياة الأطفال وأولياء أمورهم.
، اختتام فعالية المهندسين بالجبيل بمشاركة 10 آلاف زائر و2000 شهادة تحفيزية ،
المصدر : الخليج 365
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