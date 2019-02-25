، تدشين "موسمية مزولة.. عيش جوهم" عبر الصوت والضوء يوم 6 مارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية "الخليج 365".. وتسلط الضوء على أعراض الزهايمر وسُبل الوقاية منه

انطلقت في عام 2016م أول بادرة تطوعية عربية من أعضاء وعضوات فاعلين بتخصصات مختلفة؛ ليسهم كل عضو بتقديم خبراته في مجال تخصصه ضمن منهج البروبونو.

واستقت استراتيجية البادرة من استراتيجية الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر؛ لتضع نصب أعينها رؤية 2030، وتبادر في تحقيقها عبر ركائزها الأساسية التي تتضمن التوعية، والتثقيف، إلى جانب المتعة والترفيه، إضافة للتنمية والتمكين.

وأطلق اسم "مزولة" بعد أن درست الجمعية فكرة هذا الاسم؛ إذ تعتبر أداة قياس نهارية من أقدم آلات القياس، وتقيس الوقت من طول ظلها من أشعة الشمس؛ لتتزامن في رسالتها من خلال اختلاف التوقيت لدى المريض، واختلاط الليل والنهار.

وبدأت أولى بوادرها برعاية كريمة من حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد -حفظها الله- وذلك بقاعة أوشا للاحتفالات، بمشاركة الفنانة السعودية وعد دعمًا للجمعية، إضافة لقيمة المزاد الخيري.

وامتاز المعرض الفني بين الماضي والحاضر بشاشات تفاعلية، تعرض سبل الوقاية، ومشاركة فاعلة من الأسر المنتجة، وعرض الأزياء الخيري من قِبل المصممة المبدعة هيفاء فهد؛ لتمتد مسيرة مزولة لكرنفال الطيبين بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، بحضور الاتحاد العربي للتطوع كأول كرنفال يضم أفراد الأسرة، ويدعو لتقوية أواصر صلة الرحم، وتفعيل أدوار المسنين في المجتمع.

وحضرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدور رعاية المسنين من الجنسين، وشاركت كبار السن ألعاب الذاكرة، وتحضير جلسات خاصة بهم، إضافة إلى الاستعانة بالموسيقى والأغاني القديمة من ذاكرة كبار السن. كما امتازت المبادرة بتنفيذ أعضاء المبادرة من الشباب الألعاب الذهنية والرياضات المتنوعة بطريقة مبتكرة.

واستمرت إبداعات مزولة في النمو عبر السنوات؛ لتحتضن مبادرتها الثالثة شركة عبد اللطيف جميل المحدودة ممثلة بافتتاح مركز لكزس، وبحضور ودعم من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووجود القطاعات المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وجود العديد من المجالس الإثرائية لدعم القطاعات والأفراد، وكان لها الدور الريادي في اختيار عدد من المشاريع المتميزة لخدمة كبار السن من مرضى الزهايمر، التي تم تقديمها من قِبل نخبة من الشباب الطموح.

ولم تكتفِ مزولة بهذا القدر، إنما واصلت مسيرتها وانتقائها للمواقع الاستثنائية التي تهدف من ورائها لفتح قنوات التواصل مع الجمعية، واستدامة التبادل التكاملي بين الطرفين؛ لذا فقد كان اختيارها للتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد عبر الرائدة الرقمية كأول حدث تحتضنه الرائدة دعمًا للمتقاعدين، وتحفيزًا لتفعيل دور كبار السن بالمجتمع، وتعزيزًا لأهمية التشخيص، والتدخل المبكر بين المتقاعدين.

وحقق مزولة سيتي العديد من الأهداف السامية، من أبرزها تدريب وتأهيل ما يفوق 500 متطوع ومتطوعة، وتمكين الشباب عبر دعم المشاريع الريادية، وتسليط الضوء على سبل الوقاية من خلال ألعاب كبار السن، وحضور القطاعات المختلفة، ومن أبرزها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد. كما نجحت مزولة سيتي بمواكبة تنويع مصادر الدخل الحديث، وتحقيق عائدها لأول مركز رعاية نهاري غير ربحي على مستوى الشرق الأوسط.

وعلى خطى مبادراتها الخلاقة تسعى مزولة حاليًا لتدشين "موسمية مزولة.. عيش جوهم" بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٩م لمدة ٥ أيام؛ وذلك لتسلط الضوء على أعراض المرض، وسبل الوقاية منه عبر الصوت والضوء بالعمارية هيلز، وهي أحد المشاريع الشبابية الرائدة التي تستحق الدعم والمساندة، وتمثل النموذج الأمثل لمنتجعات كبار السن متضمنة وجود متاهة الزهايمر أثناء هذه المبادرة التي أوجدتها الجمعية؛ لتسلط الضوء على هذه القضية، وأولى مراحل المرض للتعرف عليه، إضافة إلى عدد من الأعراض الأخرى من نشاط الذاكرة القديمة، وكل ما هو قديم وأصيل لدى كبار السن، ومسارات التحول والتمكين التي توضح خدمات الجمعية، متضمنة أركان مخصصة لرواد الأعمال، تشكل نماذج لمنازل مرضى الزهايمر، إضافة لتجسيد المواسم المختلفة كأحد أبرز الأعراض التي يعاني منها كبار السن.. وبمشاركة عدد من الفنانات السعوديات والقطاعات الوطنية تم تحويل المنتجع لمواسم متعددة، يتخللها المجسمات التوعوية الجاذبة. كما يشارك بـ"موسمية مزولة.. عيش جوهم" الأوركسترا السعودية بقيادة الفنان الكبير الدكتور عبدالرب إدريس. ويسخِّر العديد من الفنانين السعوديين رسالتهم الإنسانية لدعم قضية الزهايمر على مدار أيام الحدث.

الجدير بالذكر تخصيص الريع كافة لمشروع "نرعاهم لنحميهم" الذي يوفر مرافقات مدربات لكبار السن من ذوي الدخل المحدود.