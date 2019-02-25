محمد بن مسعود - الدمام - تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السعودي لدور الأربعة من بطولة كأس زايد للأندية العربية بعد فوزه على الوصل الإماراتي بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وكان لقاء الذهاب قد انتهى بهدفين لكل منهما في الإمارات.

بدأ الشوط الأول بأفضلية للضيوف واستحواذ للكرة بنسبة أكبر من فريق الأهلي الذي اعتمد على الكرات الطويلة لثنائي الهجوم الفتاك عمر السومة وتفاريس ديجانيتي، وقد لاحت فرصة هدف محقق بعد عرضية أهلاوية من الجهة اليمنى بطريقة لولبية جميلة خادعت الدفاع والحارس ولكنها كانت أطول عن تفاريس تلقاها سلمان المؤشر ولكنه حولها برأسه فوق العارضة عند الدقيقة 22.

وعند الدقيقة 38 قطعت كرة داخل منطقة جزاء الأهلي وتحولت هجمة مرتدة تمكن من خلالها الشاب علي صالح من إحراز الهدف الأول للضيوف.

وعند الدقيقة 44 استلم حسين المقهوي كرة داخل منطقة الجزاء دار حول نفسه وسددها كرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الوصل الإماراتي لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد للوصل مقابل لا شيء للأهلي.

بدأ الشوط الثاني والأهلاويون لم يحتاجوا إلى أكثر من ست دقائق للعودة حيث تمكن دياز من تحويل كرة ثابتة إلى الشباك الوصلاوية بعد رأسية متقنة أعلن من خلالها هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 51.

وعند الدقيقة 74 سدد علي سالمين كرة قوية من منتصف ملعب النادي الأهلي تصدى لها محمد العويس وحولها ركنية

وصادق سلمان المؤشر على بطاقة العبور بهدف ثانٍ لفريقه عند الدقيقة 90 بعد صناعة من البديل مهند عسيري تلقاها المؤشر داخل خط الستة وراوغ بها النجار وسددها في الشباك.



الأهلي يقصي الوصل الإماراتي .. ويضرب موعدًا مع الهلال في نصف نهائي كأس زايد عبدالله الشهري الخليج 365 2019-02-25 تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السعودي لدور الأربعة من بطولة كأس زايد للأندية العربية بعد فوزه على الوصل الإماراتي بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وكان لقاء الذهاب قد انتهى بهدفين لكل منهما في الإمارات.

بدأ الشوط الأول بأفضلية للضيوف واستحواذ للكرة بنسبة أكبر من فريق الأهلي الذي اعتمد على الكرات الطويلة لثنائي الهجوم الفتاك عمر السومة وتفاريس ديجانيتي، وقد لاحت فرصة هدف محقق بعد عرضية أهلاوية من الجهة اليمنى بطريقة لولبية جميلة خادعت الدفاع والحارس ولكنها كانت أطول عن تفاريس تلقاها سلمان المؤشر ولكنه حولها برأسه فوق العارضة عند الدقيقة 22.

وعند الدقيقة 38 قطعت كرة داخل منطقة جزاء الأهلي وتحولت هجمة مرتدة تمكن من خلالها الشاب علي صالح من إحراز الهدف الأول للضيوف.

وعند الدقيقة 44 استلم حسين المقهوي كرة داخل منطقة الجزاء دار حول نفسه وسددها كرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الوصل الإماراتي لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد للوصل مقابل لا شيء للأهلي.

بدأ الشوط الثاني والأهلاويون لم يحتاجوا إلى أكثر من ست دقائق للعودة حيث تمكن دياز من تحويل كرة ثابتة إلى الشباك الوصلاوية بعد رأسية متقنة أعلن من خلالها هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 51.

وعند الدقيقة 74 سدد علي سالمين كرة قوية من منتصف ملعب النادي الأهلي تصدى لها محمد العويس وحولها ركنية

وصادق سلمان المؤشر على بطاقة العبور بهدف ثانٍ لفريقه عند الدقيقة 90 بعد صناعة من البديل مهند عسيري تلقاها المؤشر داخل خط الستة وراوغ بها النجار وسددها في الشباك.

25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440 11:24 PM تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السعودي لدور الأربعة من بطولة كأس زايد للأندية العربية بعد فوزه على الوصل الإماراتي بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وكان لقاء الذهاب قد انتهى بهدفين لكل منهما في الإمارات.

بدأ الشوط الأول بأفضلية للضيوف واستحواذ للكرة بنسبة أكبر من فريق الأهلي الذي اعتمد على الكرات الطويلة لثنائي الهجوم الفتاك عمر السومة وتفاريس ديجانيتي، وقد لاحت فرصة هدف محقق بعد عرضية أهلاوية من الجهة اليمنى بطريقة لولبية جميلة خادعت الدفاع والحارس ولكنها كانت أطول عن تفاريس تلقاها سلمان المؤشر ولكنه حولها برأسه فوق العارضة عند الدقيقة 22.

وعند الدقيقة 38 قطعت كرة داخل منطقة جزاء الأهلي وتحولت هجمة مرتدة تمكن من خلالها الشاب علي صالح من إحراز الهدف الأول للضيوف.

وعند الدقيقة 44 استلم حسين المقهوي كرة داخل منطقة الجزاء دار حول نفسه وسددها كرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الوصل الإماراتي لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد للوصل مقابل لا شيء للأهلي.

بدأ الشوط الثاني والأهلاويون لم يحتاجوا إلى أكثر من ست دقائق للعودة حيث تمكن دياز من تحويل كرة ثابتة إلى الشباك الوصلاوية بعد رأسية متقنة أعلن من خلالها هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 51.

وعند الدقيقة 74 سدد علي سالمين كرة قوية من منتصف ملعب النادي الأهلي تصدى لها محمد العويس وحولها ركنية

وصادق سلمان المؤشر على بطاقة العبور بهدف ثانٍ لفريقه عند الدقيقة 90 بعد صناعة من البديل مهند عسيري تلقاها المؤشر داخل خط الستة وراوغ بها النجار وسددها في الشباك.



، الأهلي يقصي الوصل الإماراتي .. ويضرب موعدًا مع الهلال في نصف نهائي كأس زايد ،

المصدر : الخليج 365

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