بالصور: خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادماً من جمهورية مصر العربية

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد مغرب اليوم إلى الرياض عقب زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ورئاسته ـ أيده الله ـ وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.
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