الغذاء والدواء تلزم شركة وجبات سريعة كبرى بإزالة إعلان دواجن لهذا السبب

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء شركة وجبات سريعة كُبرى بإزالة إعلان لها، تضمّن خلو دواجنها من هرمون النمو، مؤكدةً أن في ذلك تضليلا للمستهلك.

وبيَّنت الهيئة في بيان مقتضب اليوم (الإثنين) أن اللوائح الفنية السعودية الخليجية تنص على خلو جميع أنواع الدواجن في المملكة من هرمون النمو.