خادم الحرمين الشريفين يصل مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

وصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد مغرب اليوم الاثنين، إلى الرياض، عقب زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسته -أيده الله- وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد غادر في وقت سابق اليوم، مدينة شرم الشيخ، وكان في وداعه بمطار شرم الشيخ الدولي، وزير الآثار بجمهورية مصر الدكتور خالد العناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، وكبار مسؤولي السفارة السعودية.

في السياق ذاته، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر مغادرته مصر فيما يلي نصها:

«يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافةً، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.

ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري».