السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية



عرعر 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر ، اليوم ، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .

‏‎‏ورحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مستهل اللقاء بالجميع ، مستعرضاً العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .

ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تنعم به هذه البلاد من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

// انتهى //

22:44ت م

0308



عرعر 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر ، اليوم ، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .‏‎‏ورحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مستهل اللقاء بالجميع ، مستعرضاً العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تنعم به هذه البلاد من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله-عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .// انتهى //22:44ت م0308

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