شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في أسواق المملكة اليوم الإثنين 25/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- ارتفعت أسعار الذهب في أسواق المملكة، اليوم الاثنين، 160.25 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 146.90 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 140.23 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 120.19 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 93.48 ريال. سعر الذهب في أسواق المملكة اليوم الإثنين 25/2/2019



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